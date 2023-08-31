İş yerinde kimyasal madde paniği
İstanbul bir polyester imalathanesindeki kimyasal madde sızıntısı panik yarattı.
İstanbul Pendik'te bir polyester imalathanesinde kazan içerisinde çalışma yapıldığı sırada kimyasal madde sızıntısı oluştu. Kimyasal maddeden dolayı zehirlenen 3 işçi hastaneye kaldırıldı.
Olay, Pendik'te Esenler Mahallesi'nde Sude Sokak üzerinde bulunan bir plastik polyester imalathanesinde yaşandı. İddiaya göre, kazan bölümünde çalışma yapıldığı sırada kimyasal madde sızıntısı oluştu.
3 KİŞİ ZEHİRLENDİ
Çalışma yapan 3 işçi kimyasal maddeden dolayı zehirlendi. Olay yerine itfaiye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler sızıntıdan dolayı özel kıyafet giyerek iş yerine girdi. Sızıntıdan dolayı zehirlenen 3 işçi olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.