İzmir'de orman yangını başladı! Ekipler seferber oldu

Orman yangınlarının sonu gelmiyor.Nif Dağı ile Gelin Dağı yakınlarındaki ormanda, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı.Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter ile havadan 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve 6 yangın müdahale yer ekibi ile karadan müdahale edildi.Yangın, 4 saatte kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.