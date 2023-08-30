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İzmir'de orman yangını başladı! Ekipler seferber oldu

Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale edildi. Alevler, 4 saatte kısmen kontrol altına alındı.

Ekleme: 30.08.2023 - 11:04 Güncelleme: 30.08.2023 - 11:07 / Editör: Ozge Selin
İzmir'de orman yangını başladı! Ekipler seferber oldu
Orman yangınlarının sonu gelmiyor.

Bu kez adres İzmir.

Nif Dağı ile Gelin Dağı yakınlarındaki ormanda, saat 06.30 sıralarında yangın çıktı.

Havadan ve karadan müdahale

Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 4 helikopter ile havadan 12 arazöz, 5 su ikmal aracı, 2 dozer ve 6 yangın müdahale yer ekibi ile karadan müdahale edildi.

Söndürüldü

Yangın, 4 saatte kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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