İmamoğlu sözünü unuttu: 30 kreş nerede?

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kent genelinde 30 kreş yapılması için çalışmalar başlatılmıştı.Kreş alanı için eskiden park olan alandaki çok sayıda ağaç kesildi. Gerekli hazırlıkların yapılması sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla 7 Ocak 2022 tarihinde 30 kreşin temeli atılmıştı.Temel atma töreninin ardından 8 ay sonra 2022 yılının Eylül ayına yetiştirilmesi öngörülen kreşlerden biri olan Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Çömlekçi Çukuru Sokak'ta bulunan kreş inşaatı hala tamamlanamadı.İnşaatı devam eden kreşin 2022 yılının eylül ayına yetiştirilmesi öngörülüyordu ancak aradan 1 yıl geçmesine rağmen kreşin 1 katı bile tamamlanamadı.Temeli atılan ve sadece giriş kısmı yapılan kreşin, aradan geçen 1 yıl 8 ayda kaba inşaatının bile tamamlanamaması akıllarda soru işareti oluşturdu.Büyük vaatlerle genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in katıldığı programla temeli atılan 30 kreşten biri olan Kadıköy'deki kreş, CHP belediyeciliğinin de bariz bir göstergesi olarak yerini aldı.30 kreşin temel atma programında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Sayın başkanımız hedef koydu. Kreş sayısını 150'ye çıkartacak. Bugün burada 30'unun temelini atıyoruz' demişti.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, temel atma programındaki konuşmasında, kreş sayılarının artması dileğinde bulunarak, 'Şimdi Kemal Bey ile birlikte bu sayıların artıp artmadığını da birlikte kontrol edeceğiz' demişti.