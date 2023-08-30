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Beyaz Gazete
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İmamoğlu sözünü unuttu: 30 kreş nerede?

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'a verdiği kreş sözünü de unuttu. 7 Ocak 2022'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte temelini attığı 30 kreşten biri olan Kadıköy Merdivenköy'deki kreş, aradan geçen 1 yıl 8 aya rağman hâlâ tamamlanmadı. Kreşin sadece zemin kısmı yapıldı. Oysa Meral Akşener, "geçen yıl eylül" ayında açılacağı vadedilen kreşleri hep birlikte denetleyeceklerini söylemişti.

İmamoğlu sözünü unuttu: 30 kreş nerede?
Ekleme: 30.08.2023 - 10:27 Güncelleme: 30.08.2023 - 10:49 / Editör: Ozge Selin
İmamoğlu sözünü unuttu: 30 kreş nerede?
CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkanlığını yaptığı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından kent genelinde 30 kreş yapılması için çalışmalar başlatılmıştı.

Kreş alanı için eskiden park olan alandaki çok sayıda ağaç kesildi. Gerekli hazırlıkların yapılması sonrasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve çok sayıda davetlinin katılımıyla 7 Ocak 2022 tarihinde 30 kreşin temeli atılmıştı.

İmamoğlu sözünü unuttu: 30 kreş nerede?

1 YIL ÖNCE FAALİYETE BAŞLAYACAKTI

Temel atma töreninin ardından 8 ay sonra 2022 yılının Eylül ayına yetiştirilmesi öngörülen kreşlerden biri olan Kadıköy Merdivenköy Mahallesi Çömlekçi Çukuru Sokak'ta bulunan kreş inşaatı hala tamamlanamadı.

İnşaatı devam eden kreşin 2022 yılının eylül ayına yetiştirilmesi öngörülüyordu ancak aradan 1 yıl geçmesine rağmen kreşin 1 katı bile tamamlanamadı.

İmamoğlu sözünü unuttu: 30 kreş nerede?

CHP BELEDİYECİLİĞİNİN GÖSTERGESİ AÇILMAYAN KREŞ

Temeli atılan ve sadece giriş kısmı yapılan kreşin, aradan geçen 1 yıl 8 ayda kaba inşaatının bile tamamlanamaması akıllarda soru işareti oluşturdu.

Büyük vaatlerle genel başkanlar Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in katıldığı programla temeli atılan 30 kreşten biri olan Kadıköy'deki kreş, CHP belediyeciliğinin de bariz bir göstergesi olarak yerini aldı.

İmamoğlu sözünü unuttu: 30 kreş nerede?

BİRLİKTE DENETLEYECEKLERDİ

30 kreşin temel atma programında konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 'Sayın başkanımız hedef koydu. Kreş sayısını 150'ye çıkartacak. Bugün burada 30'unun temelini atıyoruz' demişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de, temel atma programındaki konuşmasında, kreş sayılarının artması dileğinde bulunarak, 'Şimdi Kemal Bey ile birlikte bu sayıların artıp artmadığını da birlikte kontrol edeceğiz' demişti.


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