Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaşan Emine Erdoğan, "Bu zaferin ışığı altında, milletimizin yarınlara güvenle yürüyeceğine inanıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir mesaj paylaştı.Emine Erdoğan'ın mesajı şöyle: 30 Ağustos Zaferi, Türk milletinin yılmaz irYüreği vatan aşkıyla çarpan bir ulusun tüm dünyaya verdiği umut mesajıdır.Bu zaferin ışığı altında, milletimizin yarınlara güvenle yürüyeceğine inanıyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi rahmetle, minnetle anıyorum. Bayramımız kutlu olsun!adesinin ve kararlılığının göstergesi, vatanseverliğinin ve bağımsızlığa olan inancının bir eseridir.