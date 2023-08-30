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Denizli'de örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde çıkan örtü yangını, zamanında müdahale sayesinde ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. 

Ekleme: 30.08.2023 - 15:01 Güncelleme: 30.08.2023 - 15:01 / Editör: Ozge Selin
Denizli'de örtü yangını ormana sıçramadan söndürüldü
Pamukkale ilçesine bağlı Kurtluca Mahallesi Kapanlar mevkiinde henüz belirlenemeyen bir nedenle örgü yangını çıktı. Kuru otların tutuşmasıyla kısa sürede geniş bir alana yayılan yangına ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ile Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından çok sayıda ekip sevk edildi.

Orman Bölge Müdürlüğünde görevli 1 yangın söndürme helikopterinin havadan müdahale ettiği yangının söndürme çalışmalarına karadan da çok sayıda arazöz, itfaiye ekibi ve yangın söndürme işçisi katıldı. Çökelez Dağı eteklerindeki ormanlık alanı tehdit eden yangın, zamanında ve hızlı yapılan müdahale sayesinde ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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