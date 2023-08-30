Bakan Fidan Lavrov ile görüşecek...

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, 31 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihlerinde Rusya Federasyonu'na bir çalışma ziyareti gerçekleştireceği duyuruldu.Açıklamada; 'Ziyaret kapsamında ikili ilişkilerimizin gündemindeki konular başta olmak üzere bölgesel ve küresel gelişmelere dair istişarelerde bulunulması öngörülmektedir.' ifadeleri yer aldı.Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova tarafından yapılan açıklamada ise Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un yarın bir araya geleceğini belirtilmişti.