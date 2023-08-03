Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem

Malatya'da deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) Pütürge ilçesinde depremin 07.56'da yaşandığını ve şiddetinin 4.3 olduğunu duyurdu.Depremin derinliği ise 7.4 km olarak ölçüldü.Deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.