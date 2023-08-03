Malatya'da 4,3 büyüklüğünde deprem
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Malatya'da deprem meydana geldi.
4.3 şiddetinde yaşandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) Pütürge ilçesinde depremin 07.56'da yaşandığını ve şiddetinin 4.3 olduğunu duyurdu.
Depremin derinliği ise 7.4 km olarak ölçüldü.
Deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.
4.3 şiddetinde yaşandı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı(AFAD) Pütürge ilçesinde depremin 07.56'da yaşandığını ve şiddetinin 4.3 olduğunu duyurdu.
Depremin derinliği ise 7.4 km olarak ölçüldü.
Deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbar yapılmadı.