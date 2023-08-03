Kışlada sivil hat dönemi! MSB ayrıntıları duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı: Vatani görevini yapacak gençlerimizin dikkatine! Sivil hayatta kullandıkları GSM hatlarını artık kısıtlı özellikteki telefonlarla kışlalarda da kullanabilecekler.

MSB'den yapılan açıklamada, 'Vatani görevini yapacak gençlerimizin dikkatine! Sivil hayatta kullandıkları GSM hatlarını artık kısıtlı özellikteki telefonlarla kışlalarda da kullanabilecekler.' ifadelerine yer verildi.Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan bir infografik ile yeni düzenlemenin ayrıntıları da duyuruldu.