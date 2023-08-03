Kışlada sivil hat dönemi! MSB ayrıntıları duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı: Vatani görevini yapacak gençlerimizin dikkatine! Sivil hayatta kullandıkları GSM hatlarını artık kısıtlı özellikteki telefonlarla kışlalarda da kullanabilecekler.
MSB'den yapılan açıklamada, 'Vatani görevini yapacak gençlerimizin dikkatine! Sivil hayatta kullandıkları GSM hatlarını artık kısıtlı özellikteki telefonlarla kışlalarda da kullanabilecekler.' ifadelerine yer verildi.
MSB SİVİL HAT KULLANIMININ DETAYLARINI AÇIKLADI
Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan bir infografik ile yeni düzenlemenin ayrıntıları da duyuruldu.
.
MSB SİVİL HAT KULLANIMININ DETAYLARINI AÇIKLADI
Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan bir infografik ile yeni düzenlemenin ayrıntıları da duyuruldu.
.