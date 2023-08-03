  • USD: 26,95 - 27,00
  • EURO: 29,50 - 29,55
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Kışlada sivil hat dönemi! MSB ayrıntıları duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı: Vatani görevini yapacak gençlerimizin dikkatine! Sivil hayatta kullandıkları GSM hatlarını artık kısıtlı özellikteki telefonlarla kışlalarda da kullanabilecekler.

Ekleme: 3.08.2023 - 16:24 Güncelleme: 3.08.2023 - 16:33 / Editör: Ozge Selin
Kışlada sivil hat dönemi! MSB ayrıntıları duyurduMSB'den yapılan açıklamada, 'Vatani görevini yapacak gençlerimizin dikkatine! Sivil hayatta kullandıkları GSM hatlarını artık kısıtlı özellikteki telefonlarla kışlalarda da kullanabilecekler.' ifadelerine yer verildi.

MSB SİVİL HAT KULLANIMININ DETAYLARINI AÇIKLADI
 Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan bir infografik ile yeni düzenlemenin ayrıntıları da duyuruldu.

Kışlada sivil hat dönemi! MSB ayrıntıları duyurdu

.
Disney Plus skandalının arkasından o isim çıktı! Ermeni lobisinin terör bağlantısı ifşa oldu!
Mansur Yavaş’ın vicdansızlığı pes dedirtti: Epilepsi hastası personeli hastanelik etti!
Hipodromdaki yangından “Kundaklama” çıktı! İşten atılan seyis ateşe vermiş
İzmir’deki su kesintileri vatandaşları bıktırdı! CHP’ye tepki yağdı: Günlerdir musluktan su akmıyor!
Sanayi siteleri geliyor! Bakan Kacır: Deprem bölgesinde çarklar dönmeye devam edecek
MSB o görüntüleri paylaştı! Çatışmada ele geçirilen teröristin yaralarına Mehmetçik müdahale etti
Ticaret Bakanlığından FLAŞ açıklama: İç piyasada fiyatlar geriye çekilecektir
İngiliz medyasından çarpıcı Hakan Fidan analizi: İşte başarısının sırrı...
CHP’de koltuk kavgası kızışıyor: Özgür Özel de adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu’na resti çekti: Her göreve talibim!
Kılıçdaroğlu'na arka çıkan Sarıgül’den İmamoğlu'na zehir zemberek göndermeler: Buna hakları yok
Şırnak’tan sonra Siirt’ten de petrol müjdesi: Pervari’de sondaj çalışması yapılıyor
Sigorta primi ve vergi teşviki 3 yıl sürecek
İmamoğlu'nun 'Her gün yeni bir metrobüs' paylaşımına vatandaştan tepki: İnşallah bu da yanmaz
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
İmamoğlu'nun durdurduğu Levazım Tüneli projesinin faturası ağır oldu: 300 milyon liralık kayıp
Koalisyonda ipler koptu! CHP’li o isim ortakları topa tuttu: Siyasi nankörlük! Hesap sormamız gerekenlerle...
Günlük petrol üretim rekoru kırıldı! TPAO duyurdu
CHP’li başkandan akılalmaz uygulama! Uzmanlar uyardı: ‘Patlama riski var’
AK Parti yerel seçim için startı verdi: 81 il 922 ilçede vatandaşla buluşulacak
İstanbul'da kritik toplantı: Bakan Şimşek uluslararası yatırımcılarla görüşecek
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Avrupa Birliği'nden TikTok'a şok: Ceza verilmesinin önü açıldı

Avrupa Birliği'nden TikTok'a şok: Ceza verilmesinin önü açıldı

Dolandırıcılara 320 bin TL’sini kaptırdı gözyaşlarını tutamadı: Sizi de yakmasınlar!

Dolandırıcılara 320 bin TL’sini kaptırdı gözyaşlarını tutamadı: Sizi de yakmasınlar!

Türkiye'nin saklı hazinesi: Dağın en tepesinde bulunuyor görmek için saatlerce yürüyorlar

Türkiye'nin saklı hazinesi: Dağın en tepesinde bulunuyor görmek için saatlerce yürüyorlar

Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı: Daha önce böylesi görülmedi

Akdeniz'de yüzey sıcaklığı rekor kırdı: Daha önce böylesi görülmedi

WhatsApp'tan kullanıcıları sevindiren yenilik! Güvenlik artırılıyor

WhatsApp'tan kullanıcıları sevindiren yenilik! Güvenlik artırılıyor