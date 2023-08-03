Kastamonu'da kapı fabrikası alev alev yandı

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Tosya Organize Sanayi Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ahşap kapı alanında faaliyet gösteren bir fabrikada bilinmeyen sebeple yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı. Yangın fabrikanın bahçesinde bulunan ahşap malzemelere de sıçradı. Yapılan ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.İtfaiye ekipleri yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.