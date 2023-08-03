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Beyaz Gazete
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Iğdır'da 17 göçmen kaçakçısı yakalandı

Yurt genelinde huzur denetimleri devam ederken yasa dışı yollarla düzensiz göçmen soktukları belirlenen 17 kişiden 13'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Ekleme: 3.08.2023 - 14:29 Güncelleme: 3.08.2023 - 14:30 / Editör: Ozge Selin
Iğdır'da 17 göçmen kaçakçısı yakalandı
Ülke genelinde kaçak göçmenlere yönelik operasyonlar sürüyor.

Güvenlik güçleri bir yandan huzur ve asayişi sağlamak adına yasa dışı geçişi engelliyor, bir yandan da göçmen kaçakçılığına geçit vermiyor.

Bu kapsamda yeni bir operasyon Iğdır'da düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığınca, geçtiğimiz mayıs, haziran ve temmuz aylarında düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarda, 4 ülkeden yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren 129 düzensiz göçmen yakalandı.

17 kaçakçı yakalandı
Jandarma ekibi, 3 ülkeye sınırı olan Iğdır'da göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheliyi gözaltına aldı.

13 kişi tutuklandı
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 13'ü, göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla olmak üzere diğer 4'ü serbest bırakıldı.

Yakalanan düzensiz göçmenler ise ülkelerine gönderilmek üzere Geçici Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü.
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