Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'de

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki (TSK) terfi ve atamaların ele alınacağı Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) toplantısı, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Erdoğan, 'Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için yoğun çaba içindeyiz. YAŞ'ta alacağımız kararla ordumuzun gücüne güç katacağız' ifadelerini kullandı.Çıkması beklenen kararlar arasında en çok merak edilen Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanlığı'na atanmasıyla boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na kimin getirileceği.Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katılacak.