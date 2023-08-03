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Alman terörist Eva, TSK operasyonuyla öldürüldü

2018'de terör örgütü PKK'ya katılan Alman vatandaşı Eva Maria Steiger, TSK'nın Kuzey Irak'ta düzenlediği hava operasyonunda öldürüldü. "Elefterai Hambi" kod adlı Alman terörist Eva, PKK saflarında öldürülen yabancı uyruklu 7. kişi oldu.

Alman terörist Eva, TSK operasyonuyla öldürüldü
Ekleme: 3.08.2023 - 09:27 Güncelleme: 3.08.2023 - 09:28 / Editör: Ozge Selin
Alman terörist Eva, TSK operasyonuyla öldürüldü
Terör örgütü PKK'nın sözde Apollo Akademiler Komutanlığı'nda askeri ve ideolojik eğitim alan "Elefterai Hambi" kod adlı Alman uyruklu terörist Eva Maria Steiger'in, 2018 yılında Almanya'nın Memmingen kentinde öğrenim görürken terör örgütüne katıldığı belirtildi.

Kadın terörist, önce Suriye'nin kuzeyine geçiş yaparak Ayn El Arab (Kobani), Deyr Ez Zor, Münbiç, Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde terör örgütü DEAŞ'a karşı çatışmalarda yer aldı; sonra Irak'ın kuzeyindeki terörist barınma alanlarına geçiş yaptı.

GÜVENLİK GÜÇLERİMİZE SALDIRI KEŞFİ YAPARKEN EX OLDU

Alman vatandaşı teröristin, Gara Dağı'nın Sedare bölgesinde güvenlik güçlerimizin konumlandığı bir üs bölgesine yönelik saldırı keşfi yaparken beraberindeki terörist grupla etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Alman teröristin, PKK'nın kadın yapılanmasının tepe isimlerinden olan ve İçişleri Bakanlığı'nın kırmızı listesinde yer alan "Zozan Çewlik" kod adlı Emine Serinyel'in de yakın korumalığını yaptığı kaydedildi.

Kadın teröristin Almanca, İngilizce, Fransızca, İtalyanca'yı çok iyi bildiği, bu sebepten ötürü terörist kamplarını yurtdışından ziyarete gelen heyetlere rehberlik ve tercümanlık yaptığı öğrenildi.

Alman terörist Eva, TSK operasyonuyla öldürüldü

PKK SAFLARINDA ÖLDÜRÜLEN YABANCI UYRUKLU 7. KİŞİ OLDU

Öte yandan Eva Maria Steiger, terör örgütü PKK saflarında öldürülen yabancı uyruklu 7'inci terörist oldu.

Güvenlik güçlerince sınır ötesinde gerçekleştirilen operasyonlarda daha önce de "Ronahî" kod adlı Andrea Wolf, "Nûdem" kod adlı Uta Schneiderbanger, "Şiyar" kod adlı Jacob Riemer, "Sara" kod adlı Sarah Handelmann, "Bager" kod adlı Michael Panser ve "Azad" kod adlı Thomas Joham Spies öldürülmüştü.
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Alman terörist Eva, TSK operasyonuyla öldürüldü
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