İhraç komiser Ankara’da yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadelesi aralıksız devam ediyor. FETÖ'nün firari üyelerini yakalamak için kurulan özel ekip, 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç komiser yardımcısı Dursun Demir’i yakaladı. Demir’in, FETÖ tarafından bağlılık düzeyi en yüksek seviyede olan örgüt mensuplarına verilen A5 kodu ile kodlandığı, byLock kullanıcısı olduğu ve çok sayıda itirafçının beyanlarında adının geçtiği öğrenildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde FETÖ'nün firari üyelerini yakalamak için kurulan özel ekip, FETÖ/PDY kapsamında aranması ve 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan 8 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kendisini gizlemek için sürekli kılık ve adres değiştirdiği belirlenen ihraç komiser yardımcısı Dursun Demir'in izine ulaştı.Ekipler yaptıkları uzun süreli takip sonucunda, ihraç komiser yardımcısı Dursun Demir'in üzerinde sahte kimlik ile Altındağ ilçesinde yakaladı. İhraç komiser yardımcısının; FETÖ tarafından bağlılık düzeyi en yüksek seviyede olan örgüt mensuplarına verilen A5 kodu ile kodlandığı, byLock kullanıcısı olduğu ve çok sayıda itirafçının beyanlarında adının geçtiği öğrenildi.İhraç komiser yardımcısı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.