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Ekonomik güven endeksi ağustosta 94,1 oldu

Ekonomik güven endeksi, ağustosta aylık bazda yüzde 5,2 azalışla 94,1 değerini aldı.

Ekleme: 29.08.2023 - 10:52 Güncelleme: 29.08.2023 - 10:52 / Editör: Ozge Selin
Ekonomik güven endeksi ağustosta 94,1 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, endeks temmuzda 99,3 iken, ağustosta yüzde 5,2 azalarak 94,1'e geriledi.

Geçen aya göre ağustosta tüketici güven endeksi yüzde 15,1 gerileyerek 68 değerini, reel kesim (imalat sanayisi) güven endeksi yüzde 0,3 azalarak 104,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 azalışla 115,3 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 düşerek 114,3 değerini, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 0,7 azalarak 87,4 değerini aldı.
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