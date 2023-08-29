DGS tercih işlemleri başladı
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2023 Dikey Geçiş Sınavı (2023-DGS) tercih işlemlerinin 29 Ağustos-5 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacağını duyurdu. Tercih işlemleri, 5 Eylül saat 23.59’da sona erecek.
ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos’tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapılacağını duyurdu.