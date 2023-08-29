DGS tercih işlemleri başladı

ÖSYM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, adaylar, tercihlerini bireysel olarak 29 Ağustos’tan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapılacağını duyurdu.