Yunanistan’ın gözü bu görüşmede

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'in 5 Eylül'de Türkiye'yi ziyaret edeceğini duyurdu.Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis'in, 5 Eylül'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la görüşmek üzere Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacağı bildirildi.Bakan Yorgo'nun ziyareti ve ziyarette konuşulacak olası gündem maddeleri Yunan medyasında gündem oldu.Yunan Proto Thema'da yer alan haberde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis'in 5 Eylül'de yapacağı görüşmenin dönüm noktalarını tanımlamak için önemli olduğuna dikkat çekildi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in önümüzdeki Ekim ayında Selanik'te bir görüşme gerçekleştirebileceği yazıldı.Başkan Erdoğan ve Miçotakis'in Eylül ayında ise New York'ta bir kez daha bir araya geleceği ifade edildi. Bu bağlamda Gerapetritis ve Fidan'ın görüşmesinin büyük öneme sahip olduğu vurgulandı. Doğrudan diplomatik kanal için çalışma yapılacağı ifade edildi.To Vima 'Gerapetritis' ve Fidan neyi konuşacak?' başlığı ile okuyucularının karşısına çıktı. Önümüzdeki iki ay içerisinde gerçekleştirilecek üst düzey Türki-Yunan temasları için zemin hazırlanacağı vurgulandı.Görüşmelerin amacının Eylül ayında New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu kapsamında Başkan Erdoğan ile Miçotakis arasında olası toplantıyı ve sonbaharda Selanik'te yapılacak en yüksek Yunan-Türk işbirliği konseyinin hazırlıklarını yapmak olduğu ifade edildi.