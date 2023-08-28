Van'da duvar saati içinde uyuşturucu bulundu

Ticaret Bakanlığı, Kapıköy Gümrük Kapısı'nda yabancı uyruklu bir kişinin yanında getirdiği duvar saatlerinin içinde 3 kilo 542 gram metamfetamin ele geçirildiğini duyurdu.

Ülke içerisinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlar sürüyor.Bu kapsamda vatandaşları zehirleyecek tacirlere yönelik operasyonlara her geçen gün yenisi ekleniyor.Van'ın Saray ilçesindeki Kapıköy Gümrük Kapısı görevlileri, yurda giriş yapan yabancı uyruklu kişinin yanındaki valizleri x-ray taramasından geçirdi.Şüpheli yoğunluk tespit edilince fiziki arama yapıldı.Valizden çıkan 5 duvar saatinin normal ağırlığının üzerinde olduğu anlaşıldı.Detaylı arama sonucu, saatlerin içerisinde şeffaf folyolara sarılmış halde 3 kilo 542 gram ağırlığında metamfetamin ele geçirildi.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.