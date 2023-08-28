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Masterchef All Star'da beklenmedik veda!

Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın jüri üyeliğini üstlendiği MasterChef All Star'dan son elenen isim Eray Aksungur oldu.

Ekleme: 28.08.2023 - 10:01 Güncelleme: 28.08.2023 - 10:03 / Editör: Ozge Selin
Masterchef All Star'da beklenmedik veda!Tv8 ekranlarında izleyicilerle buluşan MasterChef All Star'ın dün akşam yayımlanan bölümünde Tolga, Gamze, Dilara, Ayaz, Barış, Eray ve Batuhan iki etaplı eleme oyununda mücadele etti.

Yarışmacılara ilk etapta kızılcık ürünü verildi. Eleme adayları 45 dakikada kızılcık ürününden yaratıcı tabaklar çıkardı.

Kızılcık ile yaratıcı tabak hazırlayan Eray Aksungur'un tabağını dolaba koyarken tabağın biraz devrildiği görüldü. Arkadaşları Eray'a devam edeceğini bir sorun olmadığını belirtti. Eray daha sonra şeflere tabağını sundu.

Kızılcık ürününden en başarılı tabağı Gamze yaptı. Gamze'den sonra ikinci tura kalmadan sekizinci haftaya devam eden isim Tolga oldu. Gecenin üçüncü isminin Batuhan olduğu açıklandı.

Son dörde Barış, Dilara, Eray ve Ayaz kaldı. Yarışmacılar Şef Mehmet Yalçınkaya'nın 'Fıstık' isimli tabağını yaptı. Mehmef Şef, yarışmacılarla birlikte tabağı hazırladı.

Mehmef Şef'in tabağını en başarılı yapan isim Ayaz oldu. Gecenin en başarılı ikinci tabağını yapan isim ise Dilara olarak açıklandı. Son ikiye Barış ve Eray kaldı. MasterChef'e veda eden isim Eray oldu.

Masterchef All Star'da beklenmedik veda!

'AĞLAYARAK VEDA EDİYORUM'

Eray yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Bugün değildi. Çok daha ilerleyeceğimi görüyordum. Elemek istediğim arkadaşlarım vardı ve hepsi beni eledi. Ben elemek istediklerimi eleyemedim. Bir önceki yarışmada annemin babasını kaybettim. Bu yarışmada ise babamın babasını kaybettim. Dedem benim için çok başkaydı. Onu kaybetmek benim psikolojimi bitirdi. Dayanamadım zaten, bugün yaptığım tabaktan dolayı sizden özür diliyorum. Böyle gelmek istemezdim önünüze. Bütün yeteneklerimi biliyorsunuz. Şampiyonluğa geldiğim yarışmada 7'nci haftadan burayı terk ediyorum. Benim için çok zor ve kötü bir durum. Ben bu stresi kaldıramadım ve bugün veda ettim. Takım oyunlarında da çok iyi olduğum söylenemezdi. Ağlayarak veda ediyorum."

Eray'ın elenmesinin ardından yarışmaya bu hafta 2018 sezonunda ikinci olan Kerem Giritlioğlu dahil oldu.

ALİCAN VE ÇAĞATAY RAHATSIZLANDI

Alican Sabunsoy ve Çağatay Akgül, dokunulmazlık oyununda rahatsızlandı. Geçtiğimiz hafta dokunulmazlık oyununda yaptığı açıklamada Herediter Anjiyoödem genetik rahatsızlığına sahip olduğunu söyleyen Alican'ın ateşinin çıktığı öğrenildi.

Çağatay da son ödül oyununda da rahatsızlığı nedeniyle yer alamamıştı.
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