Hatay'da sağanak yağış! Yollar göle döndü

Türkiye'de kavurucu sıcaklar etkisini gösteriyor...Yaz aylarında yaşanan kuraklık vatandaşlara zor anlar yaşattı. Öte yandan kuraklığın ardından göl ve barajlarda su seviyesi kuruma noktasına geldi. Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğü ise kentte Hatay'da sağanak yağış haberi verdi.Meteoroloji'den yapılan uyarının ardından Hatay’da yağmur gece saatlerinden itibaren etkili oldu. Sabah saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış nedeniyle bazı noktalarda yollar göle döndü.Payas ilçesinde de Küçük Sanayi Sitesi önünde sağanak yağış nedeniyle yolda su birikintisi oluştu.Çevredeki esnaf her yağmur sonrası aynı durumun yaşandığını ifade etti.