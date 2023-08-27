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Beyaz Gazete
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Ağaç katliamı devam ediyor! İBB, Maltepe'de 17 çam ağacı söktü

CHP'li İBB tarafından Maltepe Meydan Projesi kapsamında, bir kafenin bahçesinde bulunan 17 çam ağacı katledildi.

Ağaç katliamı devam ediyor! İBB, Maltepe'de 17 çam ağacı söktü
Ekleme: 27.08.2023 - 17:36 Güncelleme: 27.08.2023 - 17:36 / Editör: Ozge Selin
Ağaç katliamı devam ediyor! İBB, Maltepe'de 17 çam ağacı söktü
Türkiye genelinde ağaçlandırma çalışmaları yapılıyor...

Temiz hava ve yaşanılabilir bir toplum için yapılan çalışmalara en büyük desteği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan veriyor.

Öyle ki Erdoğan, yurt genelinde millet bahçeleri için talimat verdi ve projeler hayata geçirilmeye başlandı.

"Yeşil Kalkınma Devrimi" çerçevesindeki projeler, şehirlerin çehresini değiştirerek adeta yeşil koridor oluyor.

İBB'den bir ağaç kesimi daha...

Ancak bu çalışmaları baltalayan belediyeler de yok değil.

Bu konuda sık sık gündeme gelen CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB), kestiği ağaçlarla tepki çekiyor.

Son olarak bir ağaç katliamı da Maltepe'de yapıldı. Bölgede yol genişletme işlemleri yapılıyor.

İBB ekiplerince yol kenarında bulunan bir kafenin yıkılmasının ardından bahçedeki 17 çam ağacı da söküldü.

İş makineleriyle yerinden alınan ağaçların, araca yüklenerek götürüldüğü öğrenildi.

Beşiktaş'ta 112 çınar ağacını kesildi

Bunun bir örneği de geçtiğimiz yıl Beşiktaş'taki Çırağan Caddesi'nde yaşanmıştı.

Bölgede toplam 112 çınar ağacı İBB ekiplerince kesildi. İBB yönetimi ise gelen tepkilerin ardından ağaçların kanser oldukları için kesildiğini bahane etti.
Ağaç katliamı devam ediyor! İBB, Maltepe'de 17 çam ağacı söktü
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