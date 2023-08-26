Kahramanmaraş'ta deprem

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'tan yapılan açıklamaya göre Kahramanmaraş'ta 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verdiğibilgiye göre Kahramanmaraş Nurhak ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.58'de meydana gelen depremin derinliği 6,99 km olarak ölçüldü.