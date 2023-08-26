Adıyaman Sincik'te deprem!

Adıyaman'da deprem meydana geldi. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Sincik olduğu belirtilirken büyüklüğünün 3.7 olduğu bildirildi.

Adıyaman'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.AFAD'dan yapılan açıklamada depremin merkez üssünün Sincik olduğu belirtildi.AFAD'dan depreme ilişkin yapılan bilgilendirmede şu ifadelere yer verildi:'Büyüklük:3.7 (Ml) Yer:Sincik (Adıyaman) Tarih:2023-08-26 Saat:10:34:38 TSİ Enlem:38.104 N Boylam:38.476 E Derinlik:10.88 km'