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KPSS sonuçları açıklandı

2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi ve ÖABT) sonuçları açıklandı. 23 Temmuz'da düzenlenen 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçlarına www.osym.gov.tr internet adresinden ulaşılabilir.

Ekleme: 25.08.2023 - 10:18 Güncelleme: 25.08.2023 - 11:02 / Editör: Ozge Selin
KPSS sonuçları açıklandıÖlçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Sınavı sonuçları "www.osym.gov.tr" adresinden açıklandı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 23 Temmuz 2023'te yapılan 2023-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilgileri), 29-30 Temmuz 2023'te yapılan 2023-KPSS (Alan Bilgisi) ve 6 Ağustos 2023'te yapılan 2023-Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ilişkin değerlendirme süreci tamamlandı.

Adaylar sınav sonuçlarına, ÖSYM'nin www.osym.gov.tr adresinden kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.

7 oturuma yaklaşık 2 milyon katılım
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, sınava 792 bin 229 adayın katıldığını, bunun dışında 1019 engelli adayın da uygun koşullar sağlanarak sınava katılımının sağlandığını bildirdi.

Ersoy, 7 oturuma katılım sayısının 1 milyon 799 bin 485, engelli adayların katılım sayısının 2 bin 295 olduğunu, Genel Yetenek-Genel Kültür oturumunda 120, Eğitim Bilimleri oturumunda 80, Alan Bilgisi oturumlarında 360, Öğretmenlik Alan Bilgisi Testlerinde ise 1350 soru olmak üzere 2023-KPSS'de 1910 soru kullanıldığını kaydetti.
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