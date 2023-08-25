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Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,52 değer kaybederek 7.452,22 puana geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,76 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,58 ile taş, toprak oldu.

Ekleme: 25.08.2023 - 13:58 Güncelleme: 25.08.2023 - 13:59 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Günün ilk yarısında satış ağırlıklı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 38,99 puan azalarak 7.452,22'e geriledi. Toplam işlem hacmi 67,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,26 ve holding endeksi yüzde 0,63 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,76 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,58 ile taş, toprak oldu.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin dün verdiği karışık mesajların ardından negatif bir seyir izlerken, bugün gözler, Jackson Hole Ekonomi Politikaları Sempozyumu'nda konuşacak Fed Başkanı Jerome Powell'a çevrildi.

Analistler, bugün Powell'ın yapacağı açıklamaların gelecek dönem politikalara yönelik ipuçları vermesinin beklendiğini ifade etti.

Bugün yurt içinde açıklanan verilere göre, imalat sanayi kapasite kullanım oranının ağustosta 76,1 olduğunu belirten analistler, reel kesim güven endeksinin de aynı dönemde 105 olduğunu bildirdi.

Öğleden sonra yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise bugün Powell ve ECB Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının yanı sıra ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.900 puanın direnç, 7.600 ve 7.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.
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