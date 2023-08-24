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Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem ile ilgili "Başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır" açıklamasında bulundu. Malatya Valisi Yazıcı ise "Herhangi bir olumsuzluk yok. Tarama sürüyor" dedi.

Ekleme: 24.08.2023 - 08:45 Güncelleme: 24.08.2023 - 09:29 / Editör: Ozge Selin
Malatya'da 5 büyüklüğünde depremMalatya'nın Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'te 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

BAKAN YERLİKAYA'DAN DEPREM AÇIKLAMASI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem ile ilgili şu açıklamayı yaptı: 'Malatya ili Yeşilyurt ilçesinde saat 08.35'de 5.0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmalarına başlamıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.'

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

MALATYA BELEDİYE BAŞKANI: DEPREMDEN ETKİLENENLERE GEÇMİŞ OLSUN

Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 'Malatya / Yeşilyurt merkezli 5.0 büyüklüğünde yaşanan #deprem'den etkilenen tüm hemşehrilerime geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim memleketimizi ve ülkemizi her türlü afetten korusun.' açıklamasını yaptı.

VALİ YAZICI: TARAMA SÜRÜYOR
Malatya Valisi Ersin Yazıcı ise ahaber canlı yayınında şu açıklamalarda bulundu: 'Herhangi bir olumsuzluk yok. Tarama sürüyor. İlçelerimizin hepsinden bildirim aldık. Yıkılan bir bina tespit edilmedi. Malatyalı hemşehrilerimden şu ricada bulunuyorum; Ağır hasarlı ve orta hasarlı binalara lütfen girmesinler, yaklaşmasınlar...'

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise ahaber ekranlarından şu mesajları verdi: 'Hepimize geçmiş olsun. 10 gün önce olan depremin hemen üzerindeki mahallede gerçekleşti. Şiddeti 5'ti ancak kısa sürdüğü için etki bırakmadı. Arama tara çalışmalarımız sürüyor herhangi bir olumsuz haberle karşılaşmadık. Bölgemizde sürekli artçı sarsıntılaroluyor. Artık son bulsun diye temenni ediyoruz. Hepimize çok geçmiş olsun.'

1Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

DEPREM UZMANI TÜYSÜZ: DEPREM FIRTINASI!
Deprem uzmanı Prof. Dr. Okan Tüysüz ise ahaber'de şu açıklamaları yaptı: 'Malatya Yeşilyurt çevresinde son dönemlerde depremler görüyoruz.

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

Bunlar 6 Şubat'ta yaşadığımız depremin aslında devamı olan etkinin yarattığı depremler.

Bunları artçı olarak değerlendirmek mümkün. Bölgede deprem fırtınası yaşanıyor. Bu tür sarsıntılardan sonra daha büyük depremler beklenmez…'

Malatya'da 5 büyüklüğünde deprem

Deprem uzmanı Prof. Dr. Hasan Sözbilir ise 'Malatya'nın güneyinde ciddi bir deprem yoğunluğu görüyoruz. Daha önce etkili görülmeyen fayların 5'lik deprem oluşturduğunu görüyoruz. O bölgede yeri bir çalışma yapılmalı. Orta ve ağır hasarlı binalar tehlike arz ediyor' dedi.
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