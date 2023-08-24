İzmir'de orman yangını!

Urla ilçesinin Ovacık Mahallesi yakınlarındaki ormanda, bugün saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine haber verdi.İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak ve 2 helikopterle havadan, 14 arazöz, 4 su ikmal aracı ve 1 dozerle karadan müdahale edildi.Yangın, yaklaşık 1 saatte kısmen kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor...