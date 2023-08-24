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Borsa İstanbul yükselişle açıldı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,61 yükselişle 7.648,30 puandan başladı. Bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,18 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,01 ile bilişim oldu.

Ekleme: 24.08.2023 - 10:02 Güncelleme: 24.08.2023 - 10:12 / Editör: Ozge Selin
Borsa İstanbul yükselişle açıldıAçılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 46,05 puan artışla ve yüzde 0,61 değer kazanarak 7.648,30 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,54 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,18 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,01 ile bilişim oldu.

Dün düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,18 değer kaybıyla 7.602,24 puandan tamamladı.

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) "şahin" adımlarının sonuna yaklaşılmış olabileceğine yönelik iyimserliğin artmasıyla pozitif bir seyir izlerken, bugün gözler, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) para politikası kararlarına çevrildi.

Analistler, Fed'in "şahin" politikalarına ne zaman son vereceğine yönelik soru işaretlerinin, yarın Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'nda yapacağı konuşma öncesi varlığını korusa da dünkü verilerin piyasalarda risk iştahını desteklediğini ifade etti.

Dün açıklanan makroekonomik verilere göre, ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde 7,31 ile Aralık 2000'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Mortgage başvuruları ise yüksek faiz ortamı ve satın alma gücündeki aşınma nedeniyle Nisan 1995'ten bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Ülkede yeni konut satışlarının temmuzda aylık bazda yüzde 4,4 artışla 714 bine çıkarak beklentilerin çok üzerinde gerçekleşmesi ise dikkat çekti.

Analistler, bugün yurt içinde TCMB faiz kararının yanı sıra finansal hizmetler güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Chicago Fed ulusal aktivite endeksi ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.600 ve 7.500 seviyelerinin destek, 7.700 ve 7.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Öte yandan, AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB politika faizinin 250 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çıkarılacağını tahmin ediyor.
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