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Beyaz Gazete
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MHP lideri Bahçeli'den yangın paylaşımı

MHP Lideri Devlet Bahçeli, Çanakkale'de meydana gelen orman yangıları ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Bahçeli paylaşımında, "Yangınların nasıl ve neden çıktığı ilerleyen günlerde ayrıntısıyla tespit edilecektir. Ancak sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri sefil ve şerefsiz bir bühtandır. Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilip yakalarından tutulması hukuk ve demokrasi namusunun da bir gereğidir." ifadelerini kullandı.

Ekleme: 23.08.2023 - 15:31 Güncelleme: 23.08.2023 - 15:32 / Editör: Ozge Selin
MHP lideri Bahçeli'den yangın paylaşımı
Çanakkale'de meydana gelen orman yangını 26. saatine ulaştı. Devlet tüm birimleriyle yangına müdahale etmeye devam ediyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından yangına ilişkin bir paylaşımda bulundu.
Bahçeli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Çanakkale sadece bir şehrin adı değil, bir hilal uğruna kara toprağın koynunda sere serpe uzanıp yatan aziz şehitlerimizin mukaddes yadigarı, tarihin en büyük şehitlik anıtıdır. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu vatan köşesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle çok geniş bir alana yayılmıştır.

EGE'NİN İKİ YAKASI TUTUŞMUŞTUR
Üzülerek ifade etmeliyim ki, Ege'nin iki yakası tutuşmuştur.

Tesellimiz, şu ana kadar can kaybının olmamasının yanında, alevlerin çok şükür önünün kesilmesidir. Devlet bütün imkanlarıyla yangın sahasındadır. 1500 hektarlık alana havadan ve karadan seferberlik ruhuyla müdahale edilmektedir. 9 köyümüzün tedbir amaçlı tahliyesi sağlanmıştır. Allah'ın izniyle son kıvılcımın söndürülmesine kadar mücadele sürecektir.

SEFİL VE ŞEREFSİZ BİR BÜHTANDIR
Elbette yangınların nasıl ve neden çıktığı ilerleyen günlerde ayrıntısıyla tespit edilecektir. Ancak sosyal medyaya üşüşmüş bazı alçakların yangının imar rantı gayesiyle çıkarıldığını iddia etmeleri sefil ve şerefsiz bir bühtandır. Böylesi zamanlarda ortalığı bulandıranların deşifre edilip yakalarından tutulması hukuk ve demokrasi namusunun da bir gereğidir.

Bahse konu yangından dolayı zarar-ziyan içinde olan yöre insanımıza geçmiş olsun dileklerimi özellikle iletiyor, yanan ormanlık alanların eskisi gibi yine yeşile bürüneceğine inanıyorum. Bu süreçte parti olarak yangınla mücadeleyi önşartsız destekliyor ve dua ediyoruz. Hiç kuşkumuz yoktur ki, devrilse bile ağaçlarımız dikilir yeni fidanlarımız.
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