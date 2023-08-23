İstanbul’da bahis şebekesi operasyonu

İstanbul’da yasa dışı bir şekilde bahis oynatan ve haksız kazanç sağlayan yedi kişilik bir şebeke çökertildi.

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Esenler İlçesi'nde yasa dışı bahis operasyonu yaptı. Yedi kişi yakalanarak gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin bahis oynayarak bataklığa sürükledikleri kişileri borçlandırdıktan sonra zorla banka hesabı açtırdıkları ve haksız kazançtan elde ettikleri paraları söz konusu banka hesaplarından mağdurlara çektirdikleri tespit edildi. Adreslerde yapılan aramalarda 13 cep telefonu, 13 sim kart ve bir dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Yasa dışı bahis şebekesi üyelerinin 2'si tutuklandı. Diğer şebeke üyeleri ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.