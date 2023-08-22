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Uyuşturucu tacirlerine darbe

Agustos ayında 533 kilo, 581 bin uyuşturucu hap yakalandı 208 kişi tutuklandı.

Ekleme: 22.08.2023 - 14:38 Güncelleme: 22.08.2023 - 14:38 / Editör: Ozge Selin
Uyuşturucu tacirlerine darbe
İstanbul Valiliği koordinasyonunda İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Ağustos ayında düzenlenen operasyonlarda toplam bin 533 kilogram uyuşturucu, 581 bin uyuşturucu hap ele geçirildi. Operasyonlarda 2 bin 875 kişi yakalanırken, bunlardan 208'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün 1- 22 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirdiği operasyonlarda uyuşturucu tacirlerine yönelik mücadele gerçekleştirildi.

22 günlük süre içerisinde 2 bin 361 narkotik olayının meydana geldiği ve bu olaylarda 2 bin 813 şüpheli şahısın yakalandığı kaydedildi. Bu şahıslardan 155'i çıkarıldıkları mahkemelerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Narkotik uygulamalarında ise toplamda; 907 kilo 823 gr uyuşturucu madde, 570 bin 201 adet ecstasy-captagon hap , 18.497 adet sentetik ecza, 296 kilo 763 gr kimyasal madde ele geçirilmiştir.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirilen narkotik operasyonlarında ise 62 şüpheli gözaltına alınırken, bu şahıslardan 53'ü mahkemece tutuklanmış 9'u da adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Şahıslara ait olduğu tespit edilen adreslerde yapılan aramalarda; 80 kg. metamfetamin, 32 kg eroin, 47 kg Kokain, 165 kg skunk, 3 kg bonzai, 3 kg esrar , 11.000 adet uyuşturucu hap, 20 adet ruhsatsız tabanca ele geçirilmiştir.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı operasyonlarda ayrıca uyuşturucu veya uyarıcı madde kullandığı tespit edilen 84 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.
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