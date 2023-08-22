Osmaniye’de dev operasyon: 47 gözaltı!

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kadirli ve Düziçi İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 15-20 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına yönelik 36 ayrı operasyon düzenlendi.Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda 47 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 30,47 gram fubinica, 9650 gram skunk, 360,31 gram metamfetamin, 28 adet sentetik ecza, 32,09 gram toz esrar, 319,53 gram esrar, 1 adet hassas terazi, 31,15 gram bonzai, 4 tabanca, 4 şarjör ve 24 fişek, 7070 Türk Lirası ele geçirildi.Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.