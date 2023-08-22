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Kimlik verileri İsrail'e akacak

Elon Musk’ın sahibi olduğu X’in (Twitter), onaylı hesap oluşturan 'Blue' kullanıcılardan bir özçekim örneği ve kimlik kartının fotoğrafını isteyeceği, bu bilgilerin de İsrail merkezli AU10TIX isimli şirkette saklanacağı belirtildi. Kimlik doğrulama amacıyla temin edilecek bilgiler, AU10TIX'te 30 gün boyunca saklanacak.

Ekleme: 22.08.2023 - 13:17 Güncelleme: 22.08.2023 - 13:18 / Editör: Ozge Selin
Kimlik verileri İsrail'e akacak
ABD'li iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu X'in (Twitter), artık onaylı hesap oluşturan “Blue kullanıcılardan” bir öz çekim örneği ve kimlik kartının fotoğrafını isteyeceği, bu bilgilerin de İsrail merkezli bir şirkette saklanacağı belirtildi. ABD'li merkezli PC Magazine dergisinin yayımladığı haberde, belirtilen bilgilerin kullanıcılardan kimlik doğrulama amacıyla temin edileceği ve sonrasında AU10TIX isimli İsrailli şirkette 30 gün boyunca saklanacağı ifade edildi. Birçok kullanıcı, AU10TIX şirketi çalışanlarının İsrail siber istihbarat birimi “8200” ile bağlarını vurgulayarak karardan duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Ayrıca geçmişte yaşanan veri sızıntısı skandalları da hatırlatıldı.

Dünya devleriyle çalışıyor

1980'li ve 1990'lı yıllarda havaalanları ve sınır kapıları için kimlik doğrulama sistemleri geliştiren İsrailli şirket, 2002'den bu yana internette de faaliyetlerini sürdürüyor. AU10TIX, Uber, PayPal ve Google gibi birçok dev şirketle çalışıyor. Platformu Ekim 2022'de satın alan Musk ise kimlik doğrulama fonksiyonunun 1 Ağustos'tan bu yana faaliyette olduğunu ve yakında kullanıcılara da tanıtılacağını belirtti. Böylece daha önce onaylı hesap için telefon numaralarını kullanan üyeler, bundan sonra fotoğraf ve kimlik fotokopisi gibi bilgileri de sağlamak zorunda kalacak.
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