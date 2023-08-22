Bodrum'da kaçak göçmenlere operasyonu
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, 20 Ağustos'ta saat 05.00 sıralarında Bodrum açıklarında kaçak göçmen olduğu bilgisini aldı.
Bölgeye ulaşan ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bottaki 31 kaçak göçmeni kurtardı. Ekipler, aynı tarihte saat 05.20'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 14 kaçak göçmeni yakaladı. Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.