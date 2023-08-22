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9 terörist sınırda yakalandı!

Sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ'cü, 7'si PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 kişi yakalandı.

Ekleme: 22.08.2023 - 11:40 Güncelleme: 22.08.2023 - 11:42 / Editör: Ozge Selin
9 terörist sınırda yakalandı!Milli Savunma Bakanlığı, sınırlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2'si FETÖ'cü, 7'si PKK/KCK terör örgütü mensubu 12 kişinin yakalandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada, 'Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor. Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi Hudut Kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 7'sinin PKK/KCK, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi' ifadeleri kullanıldı.


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