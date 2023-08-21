Muğla'da uyuşturucu operasyonu

Muğla'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 27 şüpheliden ikisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.



Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 27 şüpheli yakalandı.



Aramada, bir miktar uyuşturucu, 80 sentetik ecza, 28 kök kenevir ve hassas terazi ele geçirildi.



Gözaltına alınan şüphelilerden 25'ine 'uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan işlem yapıldı.



Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

