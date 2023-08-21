  • USD: 27,06 - 27,11
  • EURO: 29,41 - 29,46
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji, 21 Ağustos 2023 Pazartesi gününe ilişkin hava durumu raporunu yayımladı. Buna göre sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normalleri üzerinde seyrederken bazı illerde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İşte 21 Ağustos 2023 il il hava durumu...

Ekleme: 21.08.2023 - 09:03 Güncelleme: 21.08.2023 - 09:07 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ile Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in doğu kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının, yurdun batı kesimlerinde 1-3 derece artması, iç kesimlerde ise 1-3 derece azalarak, yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi beklenmekte.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

UYARILAR
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

EDİRNE °C, 38°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli'nin güney çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 40°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in doğu kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 29°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün toplanıyor
Yozgat'ta yolcu otobüsü şarampole uçtu! 12 ölü, 19 yaralı
Başkan Erdoğan'dan Macaristan'da peş peşe kritik temaslar: Türkiye'nin AB üyeliği masada
Hollanda ve Danimarka'dan gerilimi tırmandıracak hamle! Ukrayna'ya F-16 tedarik edilecek
Gürsel Tekin'den 'CHP tek başına seçim kazanamaz' diyen Ali Babacan'a sert sözler: Yazıklar olsun
Kocaeli'de tesettürlü kadına sözlü saldırıda bulunan kadın gözaltına alındı
Mansur Yavaş’ın şirinlik şovuna tepki: Hizmete para yok gezmeye para çok!
Kabine yarın Beştepe'de toplanacak: Masada 4 önemli konu var
Kız Kulesi'ne İBB çilesi: Bir türlü bitiremediler
Erdoğan bugün Macaristan’da
AK Parti'nin yerel seçim haritası hazır! Önce aday, sonra proje
Kocaeli'de tesettürlü kadına çirkin saldırı
CHP'li Faik Öztrak yerel seçimle ilgili iddialı açıklamalarına bir yenisini daha ekledi: Bu sefer Konya'yı bile alacağız
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları açıklandı
CHP olağan ilçe kongresinde ortalık fena karıştı! CHP ve İYİ Partili isimler birbirlerine girdi
Devlet Bahçeli çizmelerini giydi, mesajı verdi: Kıbrıs Türk’tür
Dışişleri'nden ABD'nin 'GKRY' kararına tepki: Türkiye Kıbrıs Türkünün varlığını temin etmeyi sürdürecek
Devlet Bahçeli'den BM'ye çok sert KKTC tepkisi: Barış Gücü’nün Rumların tahrik ve telkiniyle ortamı germesi sorumsuzluktur
İstanbul dönüşüyor! Bakan Özhaseki rakamlarla açıkladı! Rezerv alanlar tespit edildi
Özgür Özel de CHP'deki Atatürk istismarına dayanamadı! Kılıçdaroğlu ve ekibine olay gönderme: Böyle ilerlenemez
Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Whatsapp tasarım değişikliğine gidiyor! Artık ayarlar...

Whatsapp tasarım değişikliğine gidiyor! Artık ayarlar...

Kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk dönemi: 1 Eylül’de başlıyor

Kira uyuşmazlıklarında ara buluculuk dönemi: 1 Eylül’de başlıyor

İstanbul’da vale cinayeti: Arabanın içinden sıktılar!

İstanbul’da vale cinayeti: Arabanın içinden sıktılar!

Antalya'da milyonluk nöbet: Her birinin değeri 400 bin TL'yi geçiyor!

Antalya'da milyonluk nöbet: Her birinin değeri 400 bin TL'yi geçiyor!

Geçmişe yönelik vergi cezası kesilecek

Geçmişe yönelik vergi cezası kesilecek