Meteoroloji açıkladı: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Türkiye'nin kuzeydoğu kesimleri ile Ege ve Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ve Orta Karadeniz'in doğu kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklıklarının, yurdun batı kesimlerinde 1-3 derece artması, iç kesimlerde ise 1-3 derece azalarak, yurt genelinde mevsim normallerinin 3-6 derece üzerinde seyretmesi beklenmekte.Genellikle kuzey, yurdun güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.Rüzgarın, Marmara'da kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı.Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 38°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 33°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 35°CParçalı ve az bulutluSAKARYA °C, 32°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, bu akşam saatlerinde Denizli'nin güney çevrelerinin kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.A.KARAHİSAR °C, 34°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 40°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 36°CAz bulutlu ve açıkMANİSA °C, 38°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 36°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluANTALYA °C, 30°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluHATAY °C, 32°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 33°CAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 34°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 35°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 33°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 35°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 33°CParçalı ve az bulutluDÜZCE °C, 32°CAz bulutlu ve açıkKASTAMONU °C, 32°CParçalı ve az bulutluZONGULDAK °C, 27°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu, Orta Karadeniz'in doğu kıyıları ile Doğu Karadeniz kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.AMASYA °C, 34°CParçalı ve az bulutluSAMSUN °C, 30°CParçalı ve az bulutluTOKAT °C, 33°CParçalı ve az bulutluTRABZON °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlıAz bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ERZURUM °C, 31°CParçalı ve az bulutluKARS °C, 29°CParçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 37°CAz bulutlu ve açıkVAN °C, 30°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 41°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 40°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 41°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 40°CAz bulutlu ve açık