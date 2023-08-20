Kahramanmaraş'ta korkutan deprem

AFAD'ın verilerine göre; Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Kahramanmaraş'ta saat 10.05'te 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 22,17 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.