Erdoğan bugün Macaristan’da

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Macaristan’a günübirlik ziyaret gerçekleştirecek. Başbakan Victor Orban ile bir araya gelecek olan Erdoğan, Budapeşte’de Macaristan Milli Günü kutlamalarına da katılacak. Görüşmenin gündemi ise ikili ilişkilerin stratejik seviyeye yükseltilmesi, Rusya-Ukrayna Savaşı ve İsveç’in NATO üyeliği.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Macaristan’a gidiyor. Başbakan Victor Orban ile bir araya gelecek olan Erdoğan Macaristan Milli Günü dolayısıyla Budapeşte’de düzenlenecek kutlama törenine de katılacak. Erdoğan ve Orban başbaşa ve heyetler arası bir görüşme de yapacak. İki liderin ajandasında Türkiye ve Macaristan’ın stratejik ortaklık seviyesinin yükseltilmesi, Rusya-Ukrayna Savaşı, bölgesel mesellerin yanı sıra İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu da önemli yer tutuyor. Erdoğan ve Orban, Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik müzakelerini kapsamlı olarak masaya yatırması bekleniyor.



İKİLİ İLİŞKİLER ELE ALINACAK

Günü birlik ziyaret programı kapsamında Macaristan Başbakanı Victor Orban ile bir araya gelecek olan Erdoğan, Macaristan Milli Günü dolayısıyla Budapeşte’de düzenlenecek kutlama törenine de katılacak. Ziyaret kapsamında heyetler arası ve baş başa görüşmelerde bulunacak iki lider, Türkiye ile Macaristan’ın stratejik ortaklık seviyesinin yükseltilmesi bağlamında iki ilişkileri de ele alacak. Erdoğan-Orban görüşmesinde, ikili ilişkiler de masaya yatırılırken ortak ticaretin geliştirilmesi, ekonomik ve kültürel alanlarda iş birliği konuları da değerlendirilecek. Rusya-Ukrayna Savaşı başta olmak üzere kritik bölgesel gelişmelerin liderlerin ana gündem maddesi olması bekleniyor.



BÖLGESEL MESELELER

İki liderin gündeminde bölgesel meselelerin yer alması beklenirken, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın Türkiye-Macaristan ortak etkileri üzerinde durulacak. Bu bağlamda da Karadeniz’de gerginliğin artmaması konusu da müzakere edilecek. İsveç’in NATO’ya üyelik başvurusu teklifleri ve NATO’nun genişleme politikası ve Avrupa Birliği ile ilişkilerin de kapsamlı olarak masaya yatırılması bekleniyor.



G-20 bu yıl Hindistan’da

Erdoğan, Eylül ayında da yurtdışı ziyaretlerine devam edecek. Erdoğan Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de 9-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek olan G-20 Liderler Zirvesi’ne katılacak. 20’li grup olarak bilinen G-20 ülkeler grubu küresel ekonomiye ilişkin görüşmek üzere bir araya geliyor. Gruptaki ülkeler küresel ekonomik üretiminin yüzde 85’ini ve dünya ticaretinin yüzde 75’ini temsil etmenin yanı sıra dünya nüfusunun da üçte ikisini kapsıyorlar. Her yıl bir başka ülke G-20 başkanlığını devralıyor ve toplantı gündemini belirliyor. Zirvede bu sene Rusya-Ukrayna Savaşı’nın dünyaya etkisi, tahıl koridoru, enerji vb konuların da gündeme gelmesi bekleniyor.