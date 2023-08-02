  • USD: 26,93 - 26,98
  • EURO: 29,57 - 29,63
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Safa Önal son yolculuğuna uğurlandı

Geçtiğimiz Pazar günü 92 yaşında hayatını kaybeden Türk Sinemasının önemli senaristlerinden Safa Önal için Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi. Törenin ardından Önal'ın cenazesi Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde taziyeleri oğlu Umut Önal kabul etti. Safa Önal'ın cenazesi Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ekleme: 2.08.2023 - 02:09 Güncelleme: 2.08.2023 - 02:14 / Editör: Ozge Selin
Safa Önal son yolculuğuna uğurlandı
Hülya Koçyiğit ise, Bugün onun bedenini yolluyoruz ama bize bıraktığı o kadar büyük değerler var ki; o değerler her zaman Türk Sineması izleyicisi için var olmaya devam edecek' şeklinde konuştu.

Filme çekilmiş 395 senaryosuyla Guinness Rekorlar Kitabına giren senarist Safa Önal, tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz Pazar günü hayatını kaybetti. Vesikalı Yarim, Ağaçlar Ayakta Ölür, Ah Güzel İstanbul, Ah Müjgan Ah, Dila Hanım, Tatar Ramazan, Tatlı Nigar, Doktor Civanım gibi pek çok filmin senaryosunu yazan Önal için Beyoğlundaki Atlas 1948 Sineması'nda tören düzenlendi.

Safa Önal son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü senaristin oğlu Umut Önal ile Hülya Koçyiğit, Suna Selen, Kerem Alışık, Ulvi Alacakaptan, Melih Çardakın da aralarında bulunduğu Sinema ve sanat dünyasından isimlerin katıldığı törene Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Senaryo ve Diyalog Yazarı Sinema Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SENARİSTBİR) çelenk gönderdi.

Safa Önal son yolculuğuna uğurlandı

''BENİM, OĞLUN UMUT' KELİMELERİNİ DUYUNCA GÖZLERİNİ AÇTI'

Yazdığı senaryolarla Altın Koza ve Altın Portakal gibi önemli festivallerden çok sayıda ödül kazanan Önal'ın oğlu Umut Önal da 'Bizim yaşarken sıra dışı bir ilişkimiz vardı. 6 gün boyunca yoğun bakımda hastanede kaldı, böyle bir süreç yaşadık. Beni şu aşamada en çok mutlu eden konu; son gün hariç ben beş gün de her gün yanına gelebildim. Her gün doktorundan bilgi aldıktan sonra yarım saat kadar onu öpebildim, sevebildim. Daha önemlisi oğlum ve Umut kelimeleri onun için çok kutsal iki kelimeydi. Çok yakın bir ilişkimiz vardı. 10 dakika boyunca 'Benim oğlun Umut' kelimelerini duyunca gözünü açtı. Ellerimi sıktı. Beş gün boyunca bunun yaşanması bana en çok huzur veren olay oldu. Bol bol veda etme fırsatı buldum. Yaşadığımız sürece çok yakındık, ayrılırken de yakın bir şekilde yavaş yavaş veda ederek, bolca zaman sahibi olarak istediğim her şeyi fazla fazla, döne döne paylaşma fırsatı verdi Allah bana. Elimi sıkması gözünü açması gibi ondan çok net cevaplar aldım. Bunun için şükürle doluyum' diye konuştu.

Safa Önal son yolculuğuna uğurlandı

'TÜM SEVENLERİNİN BAŞI SAĞOLSUN'

Safa Önalın hayatının anlatıldığı belgeselden kesitlerin gösterilmesiyle başlayan törende Hülya Koçyiğit ve Kerem Alışık konuşma yaptı. Hülya Koçyiğit'Hepimizin başı sağolsun. Bugün sonsuza yolcu ettiğimiz Safa ağabeyimiz Türk Sineması dendiği zaman akla ilk gelen çok önemli bir yazar ve senarist, bir duayen. Çok uzun yıllara dayanan birlikteliklerimiz var. Birçok anımız var. O gerçekten çok saygı duyduğum, yürekten alkışladığım bir değerli büyüğüm. Bugün onu son yolculuğuna uğurluyoruz. Tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Bugün onun bedenini yolluyoruz ama bize bıraktığı o kadar büyük değerler var ki; o değerler her zaman Türk Sinema seyircisi için var olmaya devam edecek' dedi.

Safa Önal son yolculuğuna uğurlandı

'HEP UMUT DEDİ, HAYATA HEP UMUTLA BAKTI'

Kerem Alışık ise Safa Önalın aile dostları olduğunu ifade ederek 'Kelimelerin boyunu bükük oluyor sizi terk ediyor. Ama siz konuşmak zorundasınız, zor bir durum. Safa ağabey bizim ailemizin dostu, benim baba yarım, sünnetimde kirvem, ilk Fenerbahçe maçına gidişim, çocukluğum, gençliğim, okuma alışkanlığım, kitabım, sinemam, Ah Güzel İstanbulum, Menekşe Gözlerim, İnleyen Nağmelerim. Ben başta sevgili Umut olmak üzere, tüm aileye, sevenlerine, sinemamıza baş sağlığı diliyorum. Safa ağabeye Allahtan rahmet diliyorum. Hep umut dedi, hayata hep umutla baktı. Sonra Umut doğdu, hayatı Umut oldu. Ama Umut da onun hayatı oldu her zaman Mekanı cennet olsun' dedi. Tören, helallik alınmasının ardından sona erdi. Safa Önalın Türk Bayrağına sarılı tabutu, cenaze aracına konularak Teşvikiye Camiine götürüldü.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Törenin ardından Önal'ın cenazesi Teşvikiye Camii'ne götürüldü. Teşvikiye Camii avlusunda taziyeleri Önal'ın oğlu Umut Önal kabul etti. Önal'ın cenaze törenine Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Serdar Gökhan, Kerem Alışık, Zafer Algöz, Levent İnanır, Nur Sürer ile Yeşilçam'ın usta isimleri katıldı. Safa Önal için, Teşvikiye Camii'nde öğle vaktinden sonra cenaze namazı kılındı. Türk bayrağına sarılı tabutun önüne konulan ‘Canımın içi babam, seninle beraber sonsuza kadar, canının içi oğlun' yazısı dikkat çekti. Safa Önal'ın cenazesi Feriköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Safa Önal son yolculuğuna uğurlandı

'ÇOK YAKIN BİR DOSTUMU KAYBETTİM'

Türkan Şoray, 'Güzel anılarım da gitti Safa Bey ile birlikte. Çok güzel çalışmalarımız olmuştu. Sevinçlerimiz, umutlarımız olmuştu. Benim için yazdığı senaryoların kariyerime çok güzel etkisi olmuştu. Umut da benim canım, Safa bey de benim canımdı. Çok üzgünüm, çok yakın bir dostumu kaybettim' diye konuştu.

'ALLAH RAHMET EYLESİN'

Oyuncu Serdar Gökhan, “Eskisi gibi görüşme imkanımız olmuyor. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki artık herkes yaşam mücadelesi veriyor.Kendini ayakta zor tutmaya çalışıyor. Kimse kimsenin halinden haberdar değil. En son birkaç sene önce görüşmüştük. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum' dedi.

Safa Önal son yolculuğuna uğurlandı

'GÜZEL TÜRKÇESİ KULAKLARIMIZDA'

Hülya Koçyiğit, “Hepimizin hayatına dokundu. Çok değerli bir senarist Yönetmen, edebiyat adamı, yazar, düşünür. Tam bir duayen. İstanbul beyefendisi. Onun güzel Türkçesi kulaklarımızda. Öylesine güzel konuşurdu ki, öylesine güzel senaryo anlatırdı ki, hepimiz büyülenirdik. Uzun zamandır da sıkıntıları vardı' dedi. Zafer Algöz ise, “Çok önemli işlere imza atmış bir büyüğümüzdü. Yeşilçam'ın altın kuşağı diyebileceğimiz Ayhan Işık'ların Sadri Alışık'ların rahmetli Cüneyt Arkın ağabeyimin Türkan Şoray'ın, Hülya Koçyiğit'in o dönemin çok iyi bildiği tanıdığı hepsinde emeği olan bir isimdi. Safa abinin Türk sinemasına Türk edebiyatına çok büyük katkıları vardı. Allah rahmet eylesin. Sevenlerinin ve ülkemizin başı sağolsun ' dedi.
İzmir ve Konya'da korkutan depremler! AFAD ve Kandilli peş peşe duyurdu: Çevre illerde de hissedildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: Gri kategorideki terörist Ardem Ararat kod adlı Sultan Oruç etkisiz hale getirildi!
Esenyurt'taki tekel bayi vahşetinde bir tutuklama
Memur ve memur emeklisinin sözleşme süreci bugün başlıyor
Türkiye’nin en uzun demiryolu tünelinde ışık göründü: Gaziantep-Adana 1,5 saate düşecek
CHP'de İstanbul ve Ankara krizi! Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş kaçmanın peşinde
FETÖ üyeliğinden 7 yıldır aranan eski emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
MHP lideri Devlet Bahçeli'den yerel seçim açıklaması: 11 belediye mutlaka el değiştirmeli!
Mansur Yavaş'ın trol ordusu deşifre oldu! İmdadına bot hesaplar yetişti
Heykelci Tanju Özcan’a AK Partiden tepki
Yunan gazeteciden büyük Türkiye itirafı! Yunanistan'ın en büyük hatasına dikkat çekti
Bakanlar, Sincan'da üniversite adaylarına tercih desteği verdi
Türkiye'nin balistik füzesi Tayfun Yunanistan'ı panikletti! Planı masaya yatırdılar
Muhalefette yerel seçim çatlağı büyüyor... Eski dostlar düşman oldu
İyi Partili isimden dikkat çeken itiraf: İçim el vermeyerek Kılıçdaroğlu'na oy verdim
CHP'li Ali Mahir Başarır, partisinin tabanını anlattı: Küsse de oyunu verir
İzmirli işçilerin grevinin ikinci gününde cadde ve duraklar doldu taştı
İYİ Partili Erhan Usta CHP'ye ittifak kapısını kapattı: 2019'da da bizim sayemizde kazandınız
BDDK'dan kredi kartıyla yurt dışında taksitli harcamalara sınırlama
İletişim Başkanlığı Esenyurt'taki tekel bayiisi cinayetinde çarpıtılan haberleri yalanlandı
Sıcaklığa aldanmayın bugün yağmur yağacak! Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

Sıcaklığa aldanmayın bugün yağmur yağacak! Meteoroloji o illeri tek tek uyardı

Esenyurt'taki tekel bayisi baskınının altından hilti çıktı! 35 bin TL için başlayan husumet...

Esenyurt'taki tekel bayisi baskınının altından hilti çıktı! 35 bin TL için başlayan husumet...

Twitter genel merkezinin tepesindeki dev 'X' şikayetlerin ardından kaldırıldı

Twitter genel merkezinin tepesindeki dev 'X' şikayetlerin ardından kaldırıldı

Vegan fenomen Zhanna Samsonova egzotik meyve diyeti sonucu açlıktan öldü

Vegan fenomen Zhanna Samsonova egzotik meyve diyeti sonucu açlıktan öldü

Erzurum'da doğadan topladığı malzemelerle yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Erzurum'da doğadan topladığı malzemelerle yaptı! Şimdi siparişlere yetişemiyor

Tüm sırlar ortaya çıkarılacak: Almanlardan alınıp Türklere verildi

Tüm sırlar ortaya çıkarılacak: Almanlardan alınıp Türklere verildi