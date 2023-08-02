HDP il binası önündeki evlat nöbeti devam ediyor

Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eylemi sürdürdü. HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, 'Halk düşmanı parti', 'Evlatlarımızı vereceksiniz', 'Ha HDP ha PKK', 'Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir', 'Halkı dolandıran parti', 'Anneler direniyor', 'Artık yeter yakamızdan düşün' ve 'Yeter artık evlatlarımızı bırakın' yazılı pankartlar açtı.Çocuklarının fotoğraflarıyla eyleme katılan anne ve babalar, evlatlarına 'teslim ol' çağrısında bulundu. Çocuğunun 6 yıldır kayıp olduğunu ifade eden Şemsettin Özcan, oğlunun HDP'nin götürdüğünü ve nerede olduğunu bilmediğini söyledi. HDP'ye tepki gösteren Şemsettin Özcan, '6 yıldır çocuğum kayıptır. HDP buradan aldı götürdü, nereye götürdüğünü kimse bilmiyor. Bu HDP'liler bizden ne istiyor, Kürtlere ne vermiş, ne istiyor? Bu Kürt davası değil. Bu Amerika'nın davasıdır. Türkiye'den maaş alıyorlar PKK'ya destek veriyorlar. PKK, HDP aynıdır, birbirinden farkı yoktur. PKK, Allah'a çok şükür mahvoldu gitti. HDP'de ortadan kalksaydı çok iyi olurdu. HDP ortadan kalkmayan kadar bizim halimiz böyledir. Biz de gelip HDP'nin önünde çocuğumuzu istiyoruz. Dağda 1 tane çocuk dahi kalana kadar eylemimizi devam ettireceğiz. Bu Kürtlük davası değil, Amerika davasıdır. Madem öyle gitsinler Amerika'da yaşasınlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bunları ne diye alıyorlar. Bunları meclise alıp maaş veriyorlar ve Kürtlere zulüm yapıyorlar. Kürtler savunduklarını söylüyorlar. Nerede Kürt'ü savunuyorlar. Allah belalarını versin. 4 yıldır HDP'nin önünde bekliyoruz, bir tanesi gelip bizi dinlemiyor. Gelin teslim olun, askere-polise teslim olun. Diğerlerine güvenmeyin. Türkiye'de sadece tek bayrak var' dedi.4 yıldır eylem yaptıklarını ifade eden Gülbahar Teker ise, HDP'den korkmadıklarını belirtti. Teker, 'Biz 4 yıldır eylem başlattık. Biz HDP'den korkmuyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz. HDP neden bizi dinlemiyor, çocuklarımızı neden vermiyorlar. Bir tane bile dağda kalana kadar eylemimizi sürdüreceğiz. Mehmet Emin, sana sesleniyorum, gel teslim ol. Kaç kişi geldi teslim oldu ve ceza almadı. Gel devlete teslim ol. Sen gelmeyene kadar biz bir yere gitmiyoruz. HDP ile PKK'nın Allah belasını versin. Bizden ne istiyor. Bu anneler-babalar Diyarbakır'da, Hakkari'de, Van'da her yerde ağlıyor. Biz de Kürt'üz onlar da Kürt'tür, gelip bizi dinlesinler' ifadelerini kullandı.