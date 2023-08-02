Çin'de çocuklara internet kısıtlaması

Çin'in siber alan düzenleyicisi çarşamba günü yaptığı açıklamada, reşit olmayanlar tarafından uygulamaların, akıllı algoritmaların ve uygulama mağazalarının kullanımına ilişkin sınırları güçlendirmek için kılavuzlar hazırladığını söyledi.Düzenleyici kurum, kılavuz ilkeler hakkında kamuoyunun geri bildirimi için 2 Eylül'de son tarih belirledi.Çin Siber Uzay İdaresi tarafından yayınlanan düzenlemeler, çevrimiçi bağımlılıkla ilgili endişeler artarken, dünyada internet kullanımına getirilen en sert kısıtlamalardan bazılarını temsil ediyor.Kurum, web sitesinde yayınladığı kural taslağında, diğer hususların yanı sıra, 'yetişkin olmayan' çocukların akşam 22:00 ile sabah 06:00 saatleri arasında mobil cihazlardan internete erişmelerine izin verilmeyeceğini belirtti. Diğer kısıtlamalar arasında 16-18 yaş arası çocuklar için en fazla iki saatlik mobil kullanım yer alıyor.Kamuoyundan geri bildirim isteyen ve değişebilecek olan düzenleme hakkında ajanslara yapılan açıklamada, 'Küçüklerin korunmasını güçlendirmek için, geçtiğimiz yıllarda CAC (Çin Siber Uzay İdaresi) gençler için bir internet modeli oluşturmaya devam etti, erişimini genişletti, işlevlerini geliştirdi ve yaşa uygun içeriği zenginleştirdi. Gençlerin internet bağımlılığını azaltmada ve istenmeyen bilgilerin etkisini engellemede olumlu bir etki oluşturdular.' denildi.Çin geçtiğimiz yıllarda da yine 18 yaşın altındakilerin internet üzerinden oynadıkları oyuna sınırlama getirmiş, oyunları, cuma günleri, hafta sonları ve tatil günlerde sadece bir saat olarak sınırlamıştı.Ayrıca yine reşit olmayan çocukların sosyal medyada canlı yayın açması yasaklanmış, sosyal medya şirketlerinden ise uygulamalarına aile modu seçeneği eklemeleri istenmişti.