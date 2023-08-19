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Kahramanmaraş’ta orman yangını! İki noktada devam ediyor

Kahramanmaraş’ta kontrol altına alındıktan sonra iki farklı bölgeye sıçrayan orman yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. Öte yandan yangında can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Ekleme: 19.08.2023 - 16:40 Güncelleme: 19.08.2023 - 16:42 / Editör: Ozge Selin
Kahramanmaraş’ta orman yangını! İki noktada devam ediyor
Yangın, Andırın ilçesi Kargacayır kırsalındaki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye 15 arasöz, 3 su tankı, 6 helikopter, 2 uçak ve 120 personel sevk edildi.

Hava araçları yangına Aslantaş ve Klavuzlu barajlarından aldıkları su ile müdahale ederken, kontrol altına alındıktan sonra iki farklı bölgeye sıçrayan yangında can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kahramanmaraş’ta orman yangını! İki noktada devam ediyor

MENDERES'TEKİ ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA

Yangın, saat 10.30 sıralarında Ürkmez Mahallesi Köşk mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer bölgeye sevk edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan yatıkları müdahaleler ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

ANKARA'DA ÇATI YANGINI

Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kahramanmaraş’ta orman yangını! İki noktada devam ediyor


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