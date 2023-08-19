Kahramanmaraş’ta orman yangını! İki noktada devam ediyor

Yangın, Andırın ilçesi Kargacayır kırsalındaki ormanlık alanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye 15 arasöz, 3 su tankı, 6 helikopter, 2 uçak ve 120 personel sevk edildi.Hava araçları yangına Aslantaş ve Klavuzlu barajlarından aldıkları su ile müdahale ederken, kontrol altına alındıktan sonra iki farklı bölgeye sıçrayan yangında can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.Yangın, saat 10.30 sıralarında Ürkmez Mahallesi Köşk mevkiindeki ormanlık alanda meydana geldi. İhbar üzerine İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 2 uçak, 3 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer bölgeye sevk edildi. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan yatıkları müdahaleler ile kontrol altına alınarak söndürüldü. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.Keçiören ilçesi Adnan Menderes Mahallesi'ndeki Adnan Kahveci Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine adrese polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yangın, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında çatı katı kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.