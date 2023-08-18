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Rapçilere “Silah” operasyonu

Kliplerinde uzun namlulu havalı silahlar kullanan Rap şarkıcıları gözaltına alındı.

Ekleme: 18.08.2023 - 14:59 Güncelleme: 18.08.2023 - 15:00 / Editör: Ozge Selin
İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; aralarında Heijan ve Muti'nin de olduğu Rap şarkıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonun, iddialara göre kliplerinde uzun namlulu havalı silahlar ve suçu öven içeriklerde bazı ifadeler kullanan Rap şarkıcılarına yönelik düzenlendiği belirtildi.

Rapçilere “Silah” operasyonu

Sosyal medya üzerinde Heijan olarak bilinen D.T., BIG olarak bilinen S.I., CAC olarak bilinen Ş.T.'nin "Suç ve Suçluyu Övmek, Özendirmek" gerekçesiyle gözaltına alındıkları iddia edildi. İstanbul Emniyeti'nden yapılan açıklamada "Sosyal medya ve müzik sektöründe örgüt adına rap şarkıları yapıldığı ve bu şarkıları örgüt üyelerinin sıklıkla paylaşarak örgütün sembolü haline getirdiği, şahısların yapmış olduğu şarkılar ile suç örgütüne sosyal medya platformlarında destek verdiği belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi. "Muti" olarak bilinen M.N.D. isimli kişi hakkında da gözaltı kararı olduğu ifade edildi.

Rapçilere “Silah” operasyonu
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