İspanyol devi Uğurcan Çakır'ı açıkladı! Deneyimli eldiven İspanya yolcusu...

Trabzonspor'un kaptanı ve kalecisi Uğurcan Çakır'a, Fransız ekibi Nantes'in ardından İspanyol kulübü Sevilla'nın da talip olduğu açıklandı. Uğurcan Çakır, Avrupa kulüplerinin dikkatini çekmeye devam ediyor.Trabzonspor'a başarılı kaleci için ilgi gösteren Sevilla, resmi temasa geçerek Uğurcan'ın transferi için koşulları sordu. İspanyol kulübü, Trabzonspor yönetiminden alacağı yanıta göre Uğurcan Çakır'ın transferi için girişimlere başlamayı düşünüyor.Daha önce Fransız ekibi Nantes de Uğurcan Çakır için resmi olarak temasa geçmiş ve 5 milyon euro teklif etmişti. Ancak Trabzonspor yönetimi, bu teklifi düşük bulmuş ve geri çevirmişti. Uğurcan Çakır'ın geleceği hakkında henüz net bir karar açıklanmış değil, ancak Avrupa kulüplerinin ilgisi devam ediyor gibi görünüyor.