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Beyaz Gazete
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Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ulaşım projeleri için gerekli olan dış kredilere Hazine’den onay çıktı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e teşekkür eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür
Ekleme: 18.08.2023 - 11:36 Güncelleme: 18.08.2023 - 11:37 / Editör: Ozge Selin
Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür
Seçim yenilgisinden sonra CHP'de değişim rüzgarının en önünde yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mayıs ayından itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açıktan bayrak açmış ve sonunda pes etmişti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahalle ve ilçe seçimlerinde alevi delegelerle kurduğu oyun karşısında genel başkanlık yarışına girmeyi göze alamayan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Bu gelişmenin ardından Ankara'ya giden İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.

'Engelleniyoruz' diyordu

İmamoğlu, görüşmede İstanbul'un ulaşım yatırımları için Hazine'den dış kredi talebinde bulundu.

4 yıldır İBB Meclis'te AK Parti ve MHP'nin üye çoğunluğundan dolayı yapmak istedikleri projelerde engellendiğini iddia eden İmamoğlu, talebine olumlu yanıt aldığını açıkladı.

Hazine'den onay çıktı

Bu kez İmamoğlu, M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’nun yapımı, M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu'na 300 metro aracı alımı, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'na 100 metro aracı alımı, T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı'na 34 tramvay aracı alımına onay çıktığını açıkladı.

Mehmet Şimşek'e teşekkür etti

Kararı sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, Mehmet Şimşek'e teşekkürlerini iletti:

Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür
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