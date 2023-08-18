Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür

Seçim yenilgisinden sonra CHP'de değişim rüzgarının en önünde yer alan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mayıs ayından itibaren Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı açıktan bayrak açmış ve sonunda pes etmişti.Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahalle ve ilçe seçimlerinde alevi delegelerle kurduğu oyun karşısında genel başkanlık yarışına girmeyi göze alamayan İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.Bu gelişmenin ardından Ankara'ya giden İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile bir araya geldi.İmamoğlu, görüşmede İstanbul'un ulaşım yatırımları için Hazine'den dış kredi talebinde bulundu.4 yıldır İBB Meclis'te AK Parti ve MHP'nin üye çoğunluğundan dolayı yapmak istedikleri projelerde engellendiğini iddia eden İmamoğlu, talebine olumlu yanıt aldığını açıkladı.Bu kez İmamoğlu, M7 Mahmutbey-Esenyurt Metrosu’nun yapımı, M12 Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu'na 300 metro aracı alımı, M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı Metrosu'na 100 metro aracı alımı, T4 Topkapı-Mescid-i Selam Tramvayı'na 34 tramvay aracı alımına onay çıktığını açıkladı.Kararı sosyal medya hesabından duyuran İmamoğlu, Mehmet Şimşek'e teşekkürlerini iletti: