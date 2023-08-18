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Diyarbakır'da orman yangını çıktı

Diyarbakır’ın Hani ilçesinde çıkan orman yangınının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Ekleme: 18.08.2023 - 14:48 Güncelleme: 18.08.2023 - 14:50 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da orman yangını çıktı
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte başlayan orman yangınları sürmeye devam ediyor.

Son olarak Diyarbakır'ın Hani ilçesi Kuyular ile Çukur Mahallesi arasında kalan ormanlık alanda sabah saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

2 arazöz ve 4 yangın müdahale aracı görev alıyor

Yangına, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, müdürlüğe bağlı 2 arazöz, 4 yangın ilk müdahale aracı ve 30 yangın işçisi müdahale ediyo Yangın, çıkan noktanın sarp ve kayalık olmasından ötürü müdahalede daha da zorluk gösteriyor. Bu sebepten ötürü Milli Savunma Bakanlığına ait Diyarbakır’da bulunan askeri helikopter de ekiplerle yangına havadan müdahalesini sürdürüyor.

Diyarbakır'da orman yangını çıktı

"Yangın alanının sarp ve kayalık olması yangına müdahaleyi güçleştirmekte"

Yangının 7-8 hektarlık alanda etkili olduğunu ifade eden Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit, “Diyarbakır ili Hani ilçesi Kuyular Çukur Mahallesi arasında kalan ormanlık alanda sabah saat 08.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Yangına, yangın başladığı ilk andan itibaren Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğümüz ekipleri tarafından ivedilikle müdahale edilmiştir. Yangına, Diyarbakır Orman İşletme Müdürlüğümüze bağlı 2 arazöz, 4 yangın ilk müdahale aracı ve 30 yangın işçisi ile müdahale edilmektedir. Yangın alanının sarp ve kayalık olması yangına müdahaleyi güçleştirmektedir. Bu sebeple Diyarbakır’da bulunan askeri helikopter ile hava desteği talebi yapılarak, yangına havadan da müdahale edilmektedir” dedi.

Diyarbakır'da orman yangını çıktı

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