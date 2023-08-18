  • USD: 27,07 - 27,12
  • EURO: 29,46 - 29,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Borsa günün ilk yarısında geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,19 değer kaybederek 7.749,83 puana geriledi. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,93 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 2,23 ile ticaret oldu.

Ekleme: 18.08.2023 - 13:24 Güncelleme: 18.08.2023 - 13:25 / Editör: Ozge Selin
Borsa günün ilk yarısında geriledi
Günün ilk yarısında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 14,65 puan azalarak 7.749,83'e indi. Toplam işlem hacmi 64,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,20 ve holding endeksi yüzde 0,19 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 4,93 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 2,23 ile ticaret oldu.

Küresel piyasalar, ABD'deki güçlü ekonomik görünümün reel faizleri yukarı çeken etkisi ve Çin'de ekonomik aktiviteye ilişkin süregelen endişelerle negatif seyrini sürdürüyor.

ABD'de açıklanan makroekonomik veriler ekonomik aktivitenin beklentilerin üzerinde güçlü kaldığına işaret ederken, bu durum ABD Merkez Bankası'nın (Fed) nihai politika faizini nerede belirleyeceğine yönelik soru işaretlerini artırıyor.

Banka'nın gelecek ay yüzde 90 ihtimalle politika faizinde değişikliğe gitmeyeceği fiyatlamaları güçlü kalmaya devam etse de yılın geri kalanında hangi adımları atacağı belirsizliğini koruyor.

Dün ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,3290 ile son 16 yılın zirvesine ulaşırken, enflasyon endeksli 10 yıllık tahvil getirisi de yüzde 1,95 ile 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Asya piyasalarında satış baskısı haftanın son işlem gününde de etkisini sürdürürken, Çinli yetkililerin piyasaları sakinleştirici açıklamaları da etkili olmuyor. Ülkede gayrimenkul sektöründe baş gösteren sıkıntıların ekonominin diğer alanlarına da sıçrayabileceği ihtimali piyasalarda yakından takip ediliyor.

Analistler, öğleden sonra veri gündeminin sakin olduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.700 ve 7.600 seviyelerinin destek, 7.800 ve 7.900 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.
Yılmaz Özdil’den olay yaratan çıkış: CHP'nin kiralık gazetecileri...
CHP'li Tunç Soyer'e yağmur suyu hattı tepkisi! 'Bu hızla giderseniz 125 yıl sonra anca biter'
İmamoğlu'ndan sosyal medya fenomenlerine günlük 25 bin TL ödeme
HTS kayıtları ortaya çıkardı: Terör örgütü PKK'dan alçak talimat!
Ekrem İmamoğlu'ndan Mehmet Şimşek'e teşekkür
Bakan Mehmet Şimşek ve Bakan Kacır Togg teknoloji üssünde! Yüzde 90 oranına çıktı! '2024'te 2,5 katına çıkacak'
Batı medyası yine bildiğiniz gibi: Yerel seçimler öncesi muhalefete akıl verdiler! 'İşlerin kötü gitmemesi için...'
TSK'nın ilk kadın amiral Gökçen Fırat'a NATO'dan tebrik: Kritik öneme sahip...
Bakanlık ceza yağdırdı! Denetimler sıkılaşıyor...
CHP'li belediye demek zulüm demek! Hakan Han Özcan ortaya çıkardı, halk ekmek satış fiyatları...
Meclisin ilk gündem maddeleri belli oldu: Başörtüsü ve ailenin korunması
Büyük İstanbul Otogarı'nda ürküten manzara
CHP'li belediyelerde taksitle maaş isyanı! İzmir'de ücretini alamayan işçiler iş bıraktı
Mahkeme tutukladı, CHP sahip çıktı! Tunç Soyer'den Merdan Yanardağ'a ziyaret
CHP'li belediyeden skandal! Yenimahalle Belediyesi işçilerini tazminatsız kovma kararı aldı
Kocatepe Camii’ndeki skandaldan CHP çıktı! Dini değerler ve kutsallar ayaklar altına alınmıştı!
Almanya'da Frankfurt Havalimanı göle döndü
Milyonlara yeni zam! Hükümet teklifini veriyor: Memur, emekli zammı ne kadar olacak?
CHP’li Başkan gezideyken, memurlar ve işçiler eksik maaş aldı
Başkan Erdoğan'ın sesini taklit ederek dolandırıcılık yapanlara MİT operasyonu
Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı: Tedbirli olun

Meteoroloji'den sağanak ve rüzgar uyarısı: Tedbirli olun

İngiliz turist yönünü Türkiye'ye çevirdi: Her hafta 70 binden fazla kişi geliyor

İngiliz turist yönünü Türkiye'ye çevirdi: Her hafta 70 binden fazla kişi geliyor

Hukuk tanımaz mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı

Hukuk tanımaz mal sahibi kardeşler fabrikaya el koydu! İş adamı hayatının şokunu yaşadı

Yeni özellik yayında! WhatsApp kaliteyi zirveye çıkardı

Yeni özellik yayında! WhatsApp kaliteyi zirveye çıkardı

Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...

Sürücüler dikkat! Ek MTV ödemelerinde son gün 31 Ağustos! Ödemeyen aracını muayene yaptıramayacak...

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı

Amatör balıkçıların ağına takıldı: Türüne çok az rastlanıyordu Türkiye'de yakalandı