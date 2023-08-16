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Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sosyal ve Ekonomik Destek’ten (SED) yararlanan çocuklar için ailelerin hesaplarına bu ay toplam 575 milyon TL yatırıldığını bildirdi.

Ekleme: 16.08.2023 - 09:56 Güncelleme: 16.08.2023 - 09:57 / Editör: Ozge Selin
Bakan müjdeyi verdi! Ödemeler başladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmeti sunulduğunu belirtti.

SED ile çocukları aile bütünlüğü içinde desteklediklerini belirten Bakan Göktaş, çocukların ailelerinin yanında yaşama en sağlıklı şekilde hazırlanabileceklerini vurguladı.

Bakan Göktaş, SED hizmetinden yararlanan her bir çocuk için aylık ortalama 3 bin 571 TL destek verildiğini kaydetti.
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