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Zonguldak'ta yolcu otobüsü ve kamyon çarpıştı: 4 kişi yaralandı

Yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpmasıyla meydana gelen kazada 2 kişi yaralanırken, şoka giren 2 kişi ise tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Ekleme: 15.08.2023 - 13:41 Güncelleme: 15.08.2023 - 13:44 / Editör: Ozge Selin
Zonguldak'ta yolcu otobüsü ve kamyon çarpıştı: 4 kişi yaralandıZonguldak'ın Alaplı ilçesi ile Düzce'nin Akçakoca ilçeleri arasında saat 10.45 sularında seyir halinde olan Recep S. idaresindeki yolcu otobüsü, önündeki kamyona arkadan çarptı.

Çarpmanın şiddeti ile yolcu otobüsünün ön camı patlamasıyla muavinin yüzüne kırılan cam parçaları gelirken yolcular ise büyük şok yaşadı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Muavin otobüste sıkıştı

Kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılara müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri ise otobüste sıkışan muavin Ersin Ş.'yi sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılardan şoför Recep S. ve Ersin Ş. Ereğli'deki özel hastanelere, şoka giren yolcular C.E. ve S.E Alaplı Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan Ersin Ş.'nin sol bacağına, otobüsün motorundan kopan demir parçanın saplandığı öğrenildi.

1 kişinin hayati tehlikesi sürüyor

Hemen tedavi altına alınan yaralılardan muavin Ersin Ş.'nin hayatı tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Zonguldak'ta yolcu otobüsü ve kamyon çarpıştı: 4 kişi yaralandı
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