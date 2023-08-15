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YouTube'dan çok konuşulacak özellik! Reklam engelleyicilere izin vermeyecek

YouTube, reklam engelleyici kullanan kişileri ilgilendiren bir adım atacak ve bu tür uzantıları engelleyecek. Şirket, şimdiden bazı kullanıcılara bildirim göndermeye başladı.

Ekleme: 15.08.2023 - 14:58 Güncelleme: 15.08.2023 - 14:59 / Editör: Ozge Selin
YouTube'dan çok konuşulacak özellik! Reklam engelleyicilere izin vermeyecek
Dünyanın en popüler video paylaşım platformu YouTube, kullanıcıları rahatsız eden reklamlara sahip.

Video izleme deneyimini düşüren bu reklamlardan kurtulmak için YouTube Premium'a abone olmanız gerekiyor. Ancak birçok kullanıcı, reklam engelleme eklentileri kullanarak reklamları devre dışı bırakabiliyor.

YouTube, reklam engelleyici kullanan kişileri ilgilendiren bir adım atıyor ve bu tür uzantıları engellemeye başlıyor. Platform, video izlemek isteyen bazı kullanıcılara reklam engelleyicilere izin verilmediğini belirten bir uyarı penceresi göstermeye başladı.

Buna göre 30-60 saniye içerisinde bildirim alan kullanıcılardan bir tercih yapmaları istenecek. Ad-blocker'ı devre dışı bırakmayan kullanıcıların ise video izlemesi engellenecek.

YouTube Ad Block bildiriminin ekran görüntüsü

İki seçenek var

Ayrıca şirket bildirimin altında, 'YouTube reklamlarına izin ver' ya da 'YouTube Premium'u dene' gibi iki seçenek sunuyor.

Şu anda test aşamasında olduğu öne sürülen bu kararın yakında tüm kullanıcılar için geçerli olacağı söyleniyor.

Amaç kaybedilen aboneleri geri kazanmak

YouTube, ödeme yapmayan izleyicileri, reklamları tamamen yasaklayan ve izleyicilerin videoları kesintisiz olarak izlemesine olanak tanıyan Premium hizmetine olan ilgiyi artırmaya çalışıyor.

Son zamanlarda ABD'de aylık 11,99 dolardan 13,99 dolara yükselen YouTube Premium hizmeti, birçok kullanıcının aboneliği iptal etmesine neden olmuştu.

YouTube'dan açıklama

YouTube, içerik oluşturucularının çalışmalarının karşılığını almasını sağlamak için bu önlemleri aldığını söyledi. Google sözcüsü Oluwa Falodun The Verge'e yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Reklam engelleyici tespiti yeni bir şey değil ve diğer yayıncılar, izleyicilerden düzenli olarak reklam engelleyicileri devre dışı bırakmalarını istiyor.

İzleyicileri, reklam engelleyicilerin YouTube'un Hizmet Şartlarını ihlal ettiği konusunda bilgilendirmek ve YouTube'da reklamlara izin vermelerini veya reklamsız bir deneyim için YouTube Premium'u denemelerini kolaylaştırmak istiyoruz.

YouTube'dan çok konuşulacak özellik! Reklam engelleyicilere izin vermeyecek
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